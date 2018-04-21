Спецслужбы Армении заявили о предупреждении серии терактов

Служба национальной безопасности Армении сообщила о предупреждении серии терактов в стране.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства, передает News.am.

Согласно сообщению, теракты планировали двое граждан Армении, которые контактировали с осужденным оппозиционером Жирайром Сифиляном и членами группы "Сасна црер", которая в 2016 году захватила помещение патрульно-постовой службы в Ереване.

Они хотели установить самодельные взрывные устройства в общественных местах на территории страны, в том числе на площади Свободы в Ереване, в торговом центре "Далма мол", в транспортных средствах, под мостами, на других путях сообщения за 100-150 метров от жилых домов, "с целью нанесения смерти или телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов и других должностных лиц, сформировать атмосферу страха, и оказав незаконное воздействие на органы государственного управления, заставить их выполнить условия выдвинутых требований".

Подозреваемые в целях реализации указанных террористических действий изготовили и испытали взрывное устройство, кроме того, пытались завербовать и сделать участниками преступного сообщества других лиц, обещая им и членам их семей укрытия в случае опасности, а также финансовую помощь.

Двое организаторов, а также четверо их предполагаемых соучастников задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям о создании преступного сообщества или участии в нем, подготовке теракта организованной группой, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, изготовлении оружия организованной группой.

Как известно, в эти дни в Ереване проходят многотысячные акции протеста против премьер-министра Сержа Саргсяна.