Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Латвии суд арестовал защитника русских школ

МИД: влияние Москвы на Будапешт растет и это угрожает не только Киеву

Протесты в Армении: премьер призвал оппозицию к немедленному диалогу

МИД Польши отказал в аккредитации корреспонденту украинских СМИ






Армения: во время субботних протестов в Ереване полиция задержала 102 людей

Суббота, 21 апреля 2018, 16:41

В субботу в рамках протестов против премьер-министра Сержа Саргсяна полиция Армении задержала 102 людей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу армянской полиции сообщает News.am.

Протестное шествие в различных частях Еревана продолжается с утра. Периодически демонстранты перекрывают улицы. В субботу после обеда они находятся на полностью заблокированном проспекте Маштоца - центральной артерии Еревана.

Премьер-министр Серж Саргсян сегодня призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Акции протеста против Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.

Сегодня на фоне протестов Служба национальной безопасности Армении сообщила о предупреждении серии терактов в стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Армения
Читайте также
Спецслужбы Армении заявили о предупреждении серии терактов
Протесты в Армении: премьер призвал оппозицию к немедленному диалогу
Во время протестов в Ереване в пятницу задержаны 166 человек
Протесты в Ереване: демонстранты начали блокирование автодорог