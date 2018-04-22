Теракт у Кабулі: кількість загиблих зросла до 52

Кількість жертв теракту біля центру реєстрації виборців у Кабулі зросла до 52.

Про це повідомляє TOLO News з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Афганістану.

Серед загиблих щонайменше 21 жінка і п’ятеро дітей.

Крім того, 122 людини отримали поранення.

Як повідомляють урядовці, всі загиблі були цивільними, які чекали зовні центру реєстрації населення, щоб отримати посвідчення особи або зареєструватися для участі у голосуванні на виборах у жовтні.

Як повідомлялося, близько 10 ранку стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул.

За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю.

Відповідальність за цей теракт взяла на себе "Ісламська держава".