Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 52

Число жертв теракта возле центра регистрации избирателей в Кабуле возросло до 52.

Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.

Среди погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.

Кроме того, 122 человека получили ранения.

Как сообщают чиновники, все погибшие были гражданскими, которые ждали снаружи центра регистрации населения, чтобы получить удостоверение личности или зарегистрироваться для участия в голосовании на выборах в октябре.

Как сообщалось, около 10 утра произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул.

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство".