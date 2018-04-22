Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 52
Число жертв теракта возле центра регистрации избирателей в Кабуле возросло до 52.
Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Среди погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.
Кроме того, 122 человека получили ранения.
Как сообщают чиновники, все погибшие были гражданскими, которые ждали снаружи центра регистрации населения, чтобы получить удостоверение личности или зарегистрироваться для участия в голосовании на выборах в октябре.
Как сообщалось, около 10 утра произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул.
По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.
Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство".