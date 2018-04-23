Поліція Польщі провела облаву на неофашистів, затримано двох осіб

Поліція Польщі провела спецоперацію із затримання організаторів концерту неофашистських груп у місті Дзержонюв Нижньосілезького воєводства на південному заході країни.

Про це пзаявив речник прокуратури у місті Свідніца Томаш Орепук, повідомляє Укрінформ.

"Затримано двох чоловіків. Це - поляки, головні організатори цього заходу (концерту неофашистських груп - ред.)", - сказав Орепук.

Він додав, що у понеділок їм буде висунуто обвинувачення у районній прокуратурі міста Валбжих.

У суботу в місті Дзержонюв мав пройти концерт, який організовували неофашисти. В результаті дій польських спецслужб він не відбувся.

В облаві брали участь 300 співробітників поліції та Агенції внутрішньої безпеки Польщі. До участі в операції була задіяна техніка, зокрема, й гелікоптери.

У рамках операції виявлено пропагандистські матеріали, банери, прапори, проведено обшуки у багатьох приміщеннях, автомобілях, перевірено близько 100 осіб. Водночас, під час операції у неофашистів не виявлено зброї.