Полиция Польши провела облаву на неофашистов, задержаны два человека
Полиция Польши провела спецоперацию по задержанию организаторов концерта неофашистских групп в городе Дзержонюв Нижнесилезского воеводства на юго-западе страны.
Об этом заявил представитель прокуратуры в городе Свидница Томаш Орепук, сообщает Укринформ.
"Задержаны двое мужчин. Это - поляки, главные организаторы этого мероприятия (концерта неофашистских групп, - ред.)", - сказал Орепук.
Он добавил, что в понедельник им будет предъявлено обвинение в районной прокуратуре города Валбжих.
В субботу в городе Дзержонюв должен был пройти концерт, который организовывали неофашисты. В результате действий польских спецслужб он не состоялся.
В облаве принимали участие 300 сотрудников полиции и Агентства внутренней безопасности Польши. В операции была задействована техника, в том числе и вертолеты.
В рамках операции выявлены пропагандистские материалы, баннеры, флаги, проведены обыски во многих помещениях, автомобилях, проверено около 100 человек. В то же время, во время операции у неофашистов не обнаружено оружия.