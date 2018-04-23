Полиция Польши провела облаву на неофашистов, задержаны два человека

Полиция Польши провела спецоперацию по задержанию организаторов концерта неофашистских групп в городе Дзержонюв Нижнесилезского воеводства на юго-западе страны.

Об этом заявил представитель прокуратуры в городе Свидница Томаш Орепук, сообщает Укринформ.

"Задержаны двое мужчин. Это - поляки, главные организаторы этого мероприятия (концерта неофашистских групп, - ред.)", - сказал Орепук.

Он добавил, что в понедельник им будет предъявлено обвинение в районной прокуратуре города Валбжих.

В субботу в городе Дзержонюв должен был пройти концерт, который организовывали неофашисты. В результате действий польских спецслужб он не состоялся.

В облаве принимали участие 300 сотрудников полиции и Агентства внутренней безопасности Польши. В операции была задействована техника, в том числе и вертолеты.

В рамках операции выявлены пропагандистские материалы, баннеры, флаги, проведены обыски во многих помещениях, автомобилях, проверено около 100 человек. В то же время, во время операции у неофашистов не обнаружено оружия.