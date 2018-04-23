Протесты в Армении: к демонстрантам присоединились военные

К студентам, которые проводят в понедельник в Ереване протестное шествие против премьерства Сержа Саргсяна, на улице Ханджян присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Вместе с военными присутствует также более взрослый офицер в звании подполковника, который в руках несет армянский флаг.

На вопрос журналистов, откуда пришли военные, молодые люди ответили, что из воинской части, где они служат. На вопрос, как они покинули территорию военной части, ответили: "Мы присоединились к народу, мы с нашим народом".

К протестующим присоединились люди в военной форме Фото с сайта rus.azatutyun.am

В то же время в социальных сетях распространяют свидетельства, что к протестам присоединились гораздо больше военных.

Ещё видео с военными в Ереване pic.twitter.com/l7hGFXlUgy — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 квітня 2018 р.

В частности, очевидцы пишут, что солдаты столичного полка ВВ утром покинули казармы и присоединились к протесту.

«Говорят», солдаты столичного полка ВВ Армении сегодня утром покинули свои казармы и присоединились к протестующим. Кадры ниже.

С чужих слов pic.twitter.com/YZoLzDOrMl — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 квітня 2018 р.

Министр обороны Армении Виген Саркисян прокомментировал возможное участие армии в протестах.

"Наше законодательство детально регулирует случаи, при которых армия может быть вовлечена в такого рода процессы, и это возможно сделать только в том случае, если будет введено чрезвычайное положение", - цитирует Саркисяна издание "Новости Армения".

Вместе с тем Саркисян надеется, что до введения чрезвычайного положения дело не дойдет, однако законодательство для того и предусмотрено, "чтобы в сложных ситуациях давать возможные выходы".

Министр отметил, что нестабильной ситуацией в Армении может воспользоваться Азербайджан. Вероятно, он имел в виду возможную активизацию конфликта в Нагорном Карабахе.

"Если ознакомиться с нашими документами по стратегическому планированию, которые есть в открытом доступе, то не нужно иметь узкоспециализированные знания, чтобы понять, что в условиях существующих вызовов внутренняя дестабилизация в Армении открывает прямой путь для действий со стороны противника", - заявил министр.

В понедельник в Армении возобновились акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна. Сотни граждан в различных районах города вновь вышли на улицы Еревана в понедельник утром, чтобы блокировать улицы и перекрывать движение транспорта в рамках объявленной задержанным полицией лидером оппозиции Николом Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения.

Премьер-министр Серж Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Во время протестов в воскресенье полиция применила спецсредства для разгона митингующих. Задержали более 200 человек. Среди задержанных и трое оппозиционных депутатов, в том числе лидер протестов Никол Пашинян.

В связи с протестами в Ереване ЕС призвал Армению к немедленному освобождению всех задержанных участников акций протеста.

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