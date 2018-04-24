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У Держдумі РФ хочуть ввести кримінальне покарання за виконання санкцій США

Вівторок, 24 квітня 2018, 09:02

Держдума РФ розробить законопроект про кримінальну відповідальність за дотримання американських санкцій на російській території.

Про це розповів перший заступник голови фракції "Єдина Росія" Андрій Ісаєв, передає РИА "Новости".

"Я думаю, по мірі того, як ми будемо працювати над законом про антисанкції, з'явиться законопроект про кримінальну відповідальність за дотримання американських санкцій на території Росії", — сказав депутат.

За словами Ісаєва, кримінальне покарання може бути передбачене лише для фізичних осіб. Для юридичних осіб будуть введені штрафи.

"Ця діяльність (санкції США проти Росії. — ред.) з нашої точки зору, злочинна, тому ніякі санкції, введені конгресом США, президентом США не будуть діяти на території Російської Федерації, в рамках російської юрисдикції", — додав Ісаєв.

Він підкреслив, що проект закону може бути прийнятий у весняну сесію.

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