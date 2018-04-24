G7 закликає Україну створити Антикорупційний суд за рекомендаціями "Венеціанки"

Країни-члени "Великої сімки" закликали Україну до створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 у Торонто.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку реформ в Україні та заохочуємо кроки, здійснені на сьогоднішній день, особливо в сферах децентралізації та економічного зростання. Ми настійно закликаємо уряд України продовжувати прогрес на шляху у напрямку реформ", - йдеться у заяві.

Міністри також закликали до прогресу у проведенні реформ виборчого законодавства та Закону про національну безпеку.

"Ми знову підтверджуємо нашу повну довіру до Групи послів країн "Великої сімки" в Україні та визнаємо роль цієї групи в моніторингу та підтримці здійснення реформ", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, спікер Ради України Андрій Парубій запросив секретаря Венеціанської комісії Томаса Маркерта долучитися до обговорення законопроектів Про національну безпеку та Антикорупційний суд.

Раніше Маркерт в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв про готовність взяти участь у роботі над змінами законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд" України.