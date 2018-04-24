Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Солсбері почали очищення територій, пов'язаних з отруєнням Скрипалів

Наїзд на пішоходів у Торонто: 10 загиблих, 15 постраждалих

Угорщина втретє заблокувала міністерську комісію Україна-НАТО

Прем’єр Вірменії подав у відставку через протести






G7 закликає Україну створити Антикорупційний суд за рекомендаціями "Венеціанки"

Вівторок, 24 квітня 2018, 09:17

Країни-члени "Великої сімки" закликали Україну до створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 у Торонто.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку реформ в Україні та заохочуємо кроки, здійснені на сьогоднішній день, особливо в сферах децентралізації та економічного зростання. Ми настійно закликаємо уряд України продовжувати прогрес на шляху у напрямку реформ", - йдеться у заяві.

Міністри також закликали до прогресу у проведенні реформ виборчого законодавства та Закону про національну безпеку.

"Ми знову підтверджуємо нашу повну довіру до Групи послів країн "Великої сімки" в Україні та визнаємо роль цієї групи в моніторингу та підтримці здійснення реформ", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, спікер Ради України Андрій Парубій запросив секретаря Венеціанської комісії Томаса Маркерта долучитися до обговорення законопроектів Про національну безпеку та Антикорупційний суд.

Раніше Маркерт в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв про готовність взяти участь у роботі над змінами законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд" України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика сімка корупція
Читайте також
У Держдепі закликали Київ створити незалежний антикорупційний суд
У Страсбурзі закликають узгодити закон про Антикорупційний суд з "Венеціанкою"
Парубій запросив секретаря Венеціанки до виправлення закону про Антикорупційний суд
Успіх України залежить від сильних антикорупційних інститутів – Пентагон
У ВР обіцяють залучити "Венеціанку" до виправлення закону про Антикорупційний суд
G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати е-декларації для антикорупціонерів