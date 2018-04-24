G7 призывает Украину создать Антикоррупционный суд по рекомендациям "Венецианки"

Страны-члены "Большой семерки" призвали Украину к созданию Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

"Мы подтверждаем нашу поддержку реформ в Украине и поощряем шаги, предпринятые на сегодняшний день, особенно в сферах децентрализации и экономического роста. Мы настоятельно призываем правительство Украины продолжать прогресс на пути в направлении реформ", - говорится в заявлении.

Министры также призвали к прогрессу в проведении реформ избирательного законодательства и Закона о национальной безопасности.

"Мы подтверждаем нашу полное доверие Группе послов стран "Большой семерки" в Украине и признаем роль этой группы в мониторинге и поддержке осуществления реформ", - отмечается в заявлении.

Напомним, сегодня спикер Рады Украины Андрей Парубий пригласил секретаря Венецианской комиссии Томаса Маркерта присоединиться к обсуждению законопроектов О национальной безопасности и Антикоррупционном суде.

Маркерт в интервью "Европейской правде" ранее заявлял о готовности принять участие в работе над изменениями законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".

Как известно, в декабре президент Порошенко подал свой проект закона об Антикоррупционном суде, но выяснилось, что он противоречит ряду рекомендаций "Венецианки".