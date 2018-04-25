Росіяни, які воюють на боці Асада, використовують військову базу в РФ – Reuters

Попри запевняння Кремля, що він не має жодного стосунку до росіян, які воюють в Сирії у цивільному статусі, кореспонденти Reuters стали свідками повернення трьох груп Росіян із Дамаска на російську військову базу в Молькіно.

Як повідомляє агентство Reuters, його кореспонденти бачили, як 17 квітня в аеропорту Ростова-на-Дону приземлився літак Cham Wings. За даними джерел, ця компанія перекидає приватних бійців з Росії в Сирію і назад.

Журналісти стали свідками, як кілька груп чоловіків у цивільному на трьох автобусах вирушили на хутір Молькіно під Краснодаром, за 350 кілометрів на південь від аеропорту Ростова. На хуторі Молькіно перебуває 10-я окрема бригада спеціального призначення російського Міноборони, свідчить інформація на сайті Кремля.

У Молькіно кожен автобус пригальмував на одну-дві хвилини біля КПП, на якому чергували як мінімум двоє військових, перш ніж проїхати далі. Через 15-20 хвилин автобуси виїхали з бази порожніми.

Автобуси, як бачив кореспондент Reuters, возили чоловіків на базу в Молькіно з аеропорту Ростова також 25 березня і 6 квітня. Декілька родичів, друзів та вербувальників приватних бійців розповіли, що тренувальний табір в Молькіно був у них з того часу, як вони воювали на сході України на стороні проросійських сепаратистів.

Власники частини автобусів, які возили групи чоловіків з аеропорту Ростова, розповіли, що здають автобуси в оренду, але не сказали, кому. Один з них сказав, що поїздка в Молькіно могла бути екскурсією.

Черговий офіцер 10-ї бригади телефоном прокоментував заїзд цивільних на військову базу. "Ніхто не заїжджає, наскільки я знаю ... Ну, бачили і бачили. Чи не всьому можна, так би мовити, вірити ...", - сказав він.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков 14 лютого сказав, що цивільні росіяни, які перебувають в Сирії, "не належать до збройних сил Російської Федерації". У вівторок у відповідь на питання, чому цивільні особи, які воюють в Сирії, їздять на військову базу, Пєсков сказав, що у нього немає такої інформації. Міноборони і російське МЗС не відповіли на запити агентства.