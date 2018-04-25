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У Литві компанію оштрафували на 150 тис. євро за трансляцію каналів РФ

Середа, 25 квітня 2018, 17:23

Литовська комісія з питань радіо і телебачення (ЛКТР) наклала штраф розміром 150 тис. євро на компанію ТБ-послуг Init за те, що вона не дотримувалася заборони на трансляцію каналу "РТР-Планета" та інших його версій.

Про це повідомляє портал Delfi.

Трансляція цих російських каналів в Литві обмежена на рік у зв'язку з пропагандою війни і національної ворожнечі - ретранслятори повинні були зупинити трансляцію до 23 лютого, однак з'ясувалося, що ще 1 березня Init не виконала вимогу, тобто транслювала іншу версію цього телеканалу під назвою "Росія-РТР".

Закон про інформування громадськості за згадане порушення дозволяє ЛКТР покарати ретранслятора штрафом у розмірі до 3% річної виручки, а у випадках, коли сукупну виручку підрахувати важко або неможливо - штрафом до 100 тис. євро.

До перших зауважень комісії ретранслятор не дослухався.

Литва через порушення почала обмежувати трансляції російських каналів з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і почала підтримувати сепаратистів на Сході України.

У жовтні Литва на півроку припинила ретрансляцію російського телеканалу ТВЦi, якого звинувачують у підбурюванні до війни і розпалюванні ненависті.

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Литва Росія
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