Представники США увійшли в закрите генконсульство РФ в Сіетлі, Москва каже про "захоплення"

Представники влади США увійшли на територію резиденції російського генерального консульства в Сіетлі після того, як російські дипломати напередодні залишили дипустанову.

Про це повідомила в Twitter спікер Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"Чиновники Держдепу пройшлися по нерухомості в Сіетлі, щоб переконатися, що вона була звільнена. Ми будемо забезпечувати і підтримувати її у відповідності зі своїми обов'язками. Ніякого "вторгнення", просто жорстка, законна відповідь на продовження Росією її зухвалої поведінки", - заявила вона.

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No “invasion,” just a firm, lawful response to #Russia’s continuing, outrageous behavior. 2/2 — Heather Nauert (@statedeptspox) 25 квітня 2018 р.

У Москві обурилися такими діями Вашингтона. Російське посольство звинуватило владу США в грубому порушенні конвенції про дипломатичні відносини і пообіцяло, що Москва прийме рішення про заходи у відповідь, передає "РИА Новости".

"Поспішіть побачити: американська влада почала захоплення комплексу будівель російського генерального консульства в Сіетлі. Рідкісне видовище - державне рейдерське захоплення", - заявила у своєму Facebook офіційний представник МЗС Марія Захарова.

Нагадаємо, 26 березня США заявили про висилку 60 російських дипломатів, а також про закриття генконсульства РФ у Сіетлі у зв'язку з отруєнням у Великій Британії екс-шпигуна Сергія Скрипаля, у причетності до чого звинувачують Москву.