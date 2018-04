Представники США увійшли в закрите генконсульство РФ в Сіетлі, Москва каже про "захоплення"

Представники влади США увійшли на територію резиденції російського генерального консульства в Сіетлі після того, як російські дипломати напередодні залишили дипустанову.

Про це повідомила в Twitter спікер Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"Чиновники Держдепу пройшлися по нерухомості в Сіетлі, щоб переконатися, що вона була звільнена. Ми будемо забезпечувати і підтримувати її у відповідності зі своїми обов'язками. Ніякого "вторгнення", просто жорстка, законна відповідь на продовження Росією її зухвалої поведінки", - заявила вона.

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No “invasion,” just a firm, lawful response to #Russia’s continuing, outrageous behavior. 2/2