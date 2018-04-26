Представители США вошли в закрытое генконсульство РФ в Сиэтле, Москва говорит о "захвате"

Представители властей США вошли на территорию резиденции российского генерального консульства в Сиэтле после того, как российские дипломаты накануне покинули дипучреждение.

Об этом сообщила в Twitter спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Чиновники Госдепа прошлись по недвижимости в Сиэтле, чтобы убедиться, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать ее в соответствии со своими обязанностями. Никакого "вторжения", просто жесткий, законный ответ на продление Россией ее вызывающего поведения", - заявила она.

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No “invasion,” just a firm, lawful response to #Russia’s continuing, outrageous behavior. 2/2 — Heather Nauert (@statedeptspox) 25 квітня 2018 р.

В Москве возмутились такими действиями Вашингтона. Российское посольство обвинило власти США в грубом нарушении конвенции о дипломатических отношениях и пообещало, что Москва примет решение об ответных мерах , передает "РИА Новости".

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище - государственный рейдерский захват", - заявила в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, 26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в связи с отравлением в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля, в причастности к чему обвиняют Москву.