Представители США вошли в закрытое генконсульство РФ в Сиэтле, Москва говорит о "захвате"

Представители властей США вошли на территорию резиденции российского генерального консульства в Сиэтле после того, как российские дипломаты накануне покинули дипучреждение.

Об этом сообщила в Twitter спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Чиновники Госдепа прошлись по недвижимости в Сиэтле, чтобы убедиться, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать ее в соответствии со своими обязанностями. Никакого "вторжения", просто жесткий, законный ответ на продление Россией ее вызывающего поведения", - заявила она.

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No “invasion,” just a firm, lawful response to #Russia’s continuing, outrageous behavior. 2/2