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Представители США вошли в закрытое генконсульство РФ в Сиэтле, Москва говорит о "захвате"

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Представители США вошли в закрытое генконсульство РФ в Сиэтле, Москва говорит о "захвате"

Четверг, 26 апреля 2018, 08:23

Представители властей США вошли на территорию резиденции российского генерального консульства в Сиэтле после того, как российские дипломаты накануне покинули дипучреждение.

Об этом сообщила в Twitter спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Чиновники Госдепа прошлись по недвижимости в Сиэтле, чтобы убедиться, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать ее в соответствии со своими обязанностями. Никакого "вторжения", просто жесткий, законный ответ на продление Россией ее вызывающего поведения", - заявила она.

В Москве возмутились такими действиями Вашингтона. Российское посольство обвинило власти США в грубом нарушении конвенции о дипломатических отношениях и пообещало, что Москва примет решение об ответных мерах , передает "РИА Новости".

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище - государственный рейдерский захват", - заявила в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, 26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в связи с отравлением в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля, в причастности к чему обвиняют Москву.

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США санкции Россия
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