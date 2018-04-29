Пентагон допускає збільшення контингенту США в Польщі

Міністерство оборони США допускає збільшення свого військового контингенту в Польщі.

Про це заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс у ході зустрічі з польським колегою Маріушем Блащаком, повідомляється на сайті відомства.

Меттіс підкреслив, що Польща є союзником Вашингтона по НАТО. Глава американского оборонного відомства наголосив, що Сполучені Штати завжди розміщують війська в країнах-членах альянсу відповідно до їхніх потреб щодо забезпечення безпеки.

"Ми завжди відкриті для обговорень", - зазначив він.

Нагадаємо, Блащак під час візиту до США обговорив із радником президента Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном збільшення кількості американських військ у Польщі.

У рамках зміцненої передової присутності НАТО у Польщі дислокується американська бойова батальйонна група, а відповідно до ініціативи зміцнення регіону (European Reassurance Initiative - ERI) - бойова група бронетанкової бригади.

У березні 2018 року Варшава домовилася про придбання у США протиракетних комплексів Patriot. Сума угоди склала майже $5 млрд.