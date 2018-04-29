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Пентагон допускает увеличение контингента США в Польше

Воскресенье, 29 апреля 2018, 11:18

Министерство обороны США допускает увеличение своего военного контингента в Польше.

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с польским коллегой Мариушем Блащаком, сообщается на сайте ведомства.

Мэттис подчеркнул, что Польша является союзником Вашингтона по НАТО. Глава американского оборонного ведомства добавил, что Соединенные Штаты всегда размещают войска в странах-членах альянса в соответствии с их потребностями по обеспечению безопасности.

"Мы всегда открыты для обсуждений", - отметил он.

Напомним, Блащак во время визита в США обсудил с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном увеличение количества американских войск в Польше.

В рамках присутствия НАТО в Польше дислоцируется американская боевая батальйонна группа, а согласно инициативе укрепление региона (European Reassurance Initiative - ERI) - боевая группа бронетанковой бригады.

В марте 2018 года Варшава договорилась о покупке у США противоракетных комплексов Patriot. Сумма сделки составила почти $5 млрд.

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США Польша
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