Саміт "нормандської четвірки" можуть провести без Росії – росЗМІ

Вівторок, 03 квітня 2018, 07:57

Саміт лідерів Німеччини, Франції та України, присвячений розміщенню миротворців ООН на Донбасі, може відбутися в травні в місті Ахен на заході Німеччини.

Про це повідомляє газета "Коммерсантъ" з посиланням на інформовані джерела в Києві.

Як зазначає видання, фактично мова йде про зустріч в "нормандському форматі" за винятком Росії.

Імовірно, зустріч пройде "на полях" традиційної церемонії вручення престижної міжнародної премії імені Карла Великого — засновника Франкської імперії.

За словами джерела, близького до адміністрації президента України, "підготовча робота" до тристороннього саміту повинна бути проведена в ході візиту в Берлін президента Петра Порошенка 10 квітня, де відбудуться його переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Однак джерело в МЗС Росії заявило, що Москва нічого проти подібних зустрічей не має, оскільки питання про миротворців вирішується в Радбезі ООН.