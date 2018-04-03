Саммит "нормандской четверки" могут провести без России – росСМИ

Вторник, 03 апреля 2018, 07:57

Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе Германии.

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве.

Как отмечает издание, фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением России.

Предположительно, встреча пройдет "на полях" традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого — основателя Франкской империи.

По словам источника, близкого к администрации президента Украины, "подготовительная работа" к трехстороннему саммиту должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко 10 апреля, где состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Однако источник в МИД России заявил, что Москва ничего против подобных встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается в Совбезе ООН.