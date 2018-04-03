Саммит "нормандской четверки" могут провести без России – росСМИ

Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе Германии.
Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве.
Как отмечает издание, фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением России.
Предположительно, встреча пройдет "на полях" традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого — основателя Франкской империи.
По словам источника, близкого к администрации президента Украины, "подготовительная работа" к трехстороннему саммиту должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко 10 апреля, где состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Однако источник в МИД России заявил, что Москва ничего против подобных встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается в Совбезе ООН.