Євросоюз оприлюднив заяву щодо формування нового уряду у Вірменії

Європейський союз знову заявляє про свою підтримку зусиль Вірменії з розвитку процвітаючого і демократичного суспільства.

Про це йдеться в сьогоднішній заяві делегації Євросоюзу в Вірменії та посольств країн-членів ЄС, повідомляє "Радио Азатутюн".

"У цьому контексті вкрай важливий всебічний діалог за участю всіх сторін для формування нового уряду на основі Конституції, що виходить з інтересів усіх громадян Вірменії. Європейський союз продовжує підтримувати зусилля президента Армена Саркісяна в цьому питанні", - йдеться в заяві.

"Як і раніше залишається важливо, щоб всі залучені сторони, в тому числі правоохоронні органи і ті, хто користуються своїм правом на свободу зібрань і висловлення думки, проявляли стриманість і відповідальність", - заявляють делегація ЄС в Вірменії та посольства країн-членів ЄС.

Парламент має обрати нового прем'єр-міністра на спеціальній сесії 1 травня.

Серж Саргсян пішов з поста прем'єр-міністра Вірменії 23 квітня, через кілька днів після його обрання і призначення. Він прийняв таке рішення після масових вуличних протестів, очолюваних Пашиняном.