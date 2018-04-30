Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Все больше грузин просят убежища в ЕС, ставя под угрозу безвиз

Из-под Белого дома исчезло дерево, которое посадили Трамп и Макрон

В теракте в Кабуле погиб 21 человек, среди жертв - фотограф AFP

Глава МВД Британии ушла в отставку на фоне скандала с мигрантами






Евросоюз обнародовал заявление по формированию нового правительства в Армении

Понедельник, 30 апреля 2018, 11:20

Европейский союз вновь заявляет о своей поддержке усилий Армении по развитию процветающего и демократического общества.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении делегации Евросоюза в Армении и посольств стран-членов ЕС, сообщает "Радио Азатутюн".

"В этом контексте крайне важен всесторонний диалог с участием всех сторон для формирования нового правительства на основе Конституции, что исходит из интересов всех граждан Армении. Европейский союз продолжает поддерживать усилия президента Армена Саркисяна в этом вопросе", - говорится в заявлении.

"По-прежнему остается важно, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе правоохранительные органы и те, кто осуществляют свое право на свободу собраний и выражения мнения, проявляли сдержанность и ответственность", - заявляют делегация ЕС в Армении и посольства стран-членов ЕС.

Парламент должен избрать нового премьер-министра на специальной сессии 1 мая.

Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении 23 апреля, через несколько дней после его избрания и назначения. Он принял такое решение после массовых уличных протестов, возглавляемых Пашиняном.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Армения
Читайте также
Лидера армянских протестов выдвинули кандидатом в премьеры
В РФ говорят, что лидер протестов в Армении назвал Москву ориентиром в своей внешней политике
Партия Саргсяна отказалась выдвигать кандидата на пост премьера Армении
И.о. премьера Армении отказался встречаться с лидером оппозиции