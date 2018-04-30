Сирія заявила про ракетний обстріл баз урядових військ

Сирійські державні ЗМІ повідомили про ракетний обстріл низки військових об’єктів у Сирії в неділю ввечері, внаслідок якого, за непідтвердженими даними, є "десятки смертей".

Як повідомляє BBC, сирійські військові повідомили, що цілями обстрілу стали об’єкти у провінціях Хама та Алеппо.

Сирійське державне інформаційне агентство Sana процитувало представника сирійських військових, заявивши, що сирійські об'єкти піддалися новій агресії. Він додав, що ракетний удар послідував після того, як "терористичні організації" зазнали поразки у передмісті Дамаска.

Сирійська обсерваторія з прав людини, група спостерігачів, зазначила, що ракетного удару було завдано по складу зброї 47-ої бригади сирійської армії на околицях міста Хами. Ракети також поцілили в район Салхаю, на захід від Хами, та район біля військового летовища Найраб, неподалік від Алеппо і його міжнародного аеропорту.

Іранське інформаційне агентство з посиланням на командувача підтримуваних Іраном афганських повстанців заперечило, що їхня база біля Алеппо зазнала ударів.

Сирійська обсерваторія з прав людини з посиланням на джерела повідомила про загибель 26 проурядових бійців внаслідок ракетних ударів, а 60 отримали поранення, деякі з них – серйозні.

Поки немає підтвердженої інформації про те, хто завдав цих ударів. Раніше удари по сирійських об'єктах здійснювали коаліція країн Заходу та Ізраїль.

У понеділок міністр розвідки Ізраїлю заявив, що нічого не знає про удари.