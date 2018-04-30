Сирия заявила о ракетных обстрелах баз правительственных войск

Сирийские государственные СМИ сообщили о ракетном обстреле ряда военных объектов в Сирии в воскресенье вечером, в результате которого, по неподтвержденным данным, есть "десятки смертей".

Как сообщает BBC, сирийские военные сообщили, что целями обстрела стали объекты в провинциях Хама и Алеппо.

Сирийское государственное информационное агентство Sana процитировало представителя сирийских военных, заявив, что сирийские объекты подверглись новой агрессии. Он добавил, что ракетный удар последовал после того, как "террористические организации" потерпели поражение в пригороде Дамаска.

Сирийская обсерватория по правам человека, группа наблюдателей, отметила, что ракетный удар был нанесен по составу оружия сорок седьмой бригады сирийской армии в окрестностях города Хамы. Ракеты также попали в район Салхай, к западу от Хамы, и район у военного аэродрома Найраб, недалеко от Алеппо и его международного аэропорта.

Иранское информационное агентство со ссылкой на командующего поддерживаемых Ираном афганских повстанцев возразило, что их база близ Алеппо подверглась ударам.

Сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на источники сообщила о гибели 26 проправительственных бойцов в результате ракетных ударов, а 60 получили ранения, некоторые из них - серьезные.

Пока нет подтвержденной информации о том, кто нанес эти удары. Ранее удары по сирийским объектам осуществляли коалиция стран Запада и Израиль.

В понедельник министр разведки Израиля заявил, что ничего не знает об ударах.