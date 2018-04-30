Президент Південної Кореї: Трамп має отримати Нобелівську премію миру
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін вважає, що очільник США Дональд Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру за зусилля щодо припинення протистояння з Північною Кореєю.
Про це південнокорейський президент оголосив у понеділок, повідомляє Reuters.
"Президент Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру. Нам потрібен лише мир", - заявив Мун.
Президент Південної Кореї та лідер КНДР в п'ятницю на першому міжкорейському саміті протягом більше десяти років зобов'язалися припинити бойові дії між двома країнами та працювати над "повною денуклеаризацією" Корейського півострова.
Трамп готується до власного саміту з Кім Чен Ином, який, за його словами, відбудеться в найближчі три-чотири тижні.
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