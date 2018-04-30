Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США поставили Україні ракетні комплекси Javelin – ЗМІ

Все більше грузинів просять притулку в ЄС, ставлячи під загрозу безвіз

З-під Білого дому зникло дерево, яке посадили Трамп і Макрон

У теракті в Кабулі загинула 21 особа, серед жертв – фотограф AFP






Президент Південної Кореї: Трамп має отримати Нобелівську премію миру

Понеділок, 30 квітня 2018, 14:43

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін вважає, що очільник США Дональд Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру за зусилля щодо припинення протистояння з Північною Кореєю.

Про це південнокорейський президент оголосив у понеділок, повідомляє Reuters.

"Президент Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру. Нам потрібен лише мир", - заявив Мун.

Президент Південної Кореї та лідер КНДР в п'ятницю на першому міжкорейському саміті протягом більше десяти років зобов'язалися припинити бойові дії між двома країнами та працювати над "повною денуклеаризацією" Корейського півострова.

Трамп готується до власного саміту з Кім Чен Ином, який, за його словами, відбудеться в найближчі три-чотири тижні.

Читайте також: "Кінець 70-річної війни: про що домовилися лідери двох Корей".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
КНДР
Читайте також
Трамп обговорив з Абе і Муном дату і місце зустрічі з лідером КНДР
У Москві заявили, що ядерне роззброєння КНДР неможливе без Росії
Трамп похвалив історичну зустріч КНДР і Південної Кореї
КНДР і Південна Корея оголосять про завершення 70-літньої війни