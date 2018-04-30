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Президент Южной Кореи: Трамп должен получить Нобелевскую премию мира

Понедельник, 30 апреля 2018, 14:43

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что глава США Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира за усилия по прекращению противостояния с Северной Кореей.

Об этом южнокорейский президент объявил в понедельник, сообщает Reuters.

"Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - заявил Мун.

Президент Южной Кореи и лидер КНДР в пятницу на первом межкорейском саммите на протяжении более десяти лет обязались прекратить боевые действия между двумя странами и работать над "полной денуклеаризацией" Корейского полуострова.

Трамп готовится к собственному саммиту с Ким Чен Ыном, который, по его словам, состоится в ближайшие три-четыре недели.

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КНДР
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