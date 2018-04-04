США виділять $170 млн на військові потреби країн Балтії

Середа, 04 квітня 2018, 09:21

США планують надати країнам Балтії $170 млн на військову допомогу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати планують надати близько 100 мільйонів доларів на закупівлю боєприпасів високого калібру та понад 70 мільйонів доларів на програми з підготовки і оснащення країн Балтії задля розбудови спроможності національних військових або національних сил безпеки Естонії, Латвії та Литви" - йдеться у повідомленні.

Крім того, Пентагон посилить взаємодію зі збройними силами країн Балтії в рамках щорічних військових навчань BALTOPS і Saber Strike.

До навчань в цьому році приєднаються "понад 5 тис. американських військовослужбовців", повідомили у Білому домі.

Як зазначається, Білий дім посилить "політику стримування" в регіоні шляхом періодичного відправлення солдат у держави Балтії і пошуку нових рішень в області протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що США залишаться вірним союзником країн Балтії і пообіцяв допомагати у стримуванні Росії.