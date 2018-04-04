США выделят $170 млн на военные нужды стран Балтии

Среда, 04 апреля 2018, 09:21

США планируют предоставить странам Балтии $170 млн военной помощи.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты планируют выделить около 100 миллионов долларов на закупку боеприпасов высокого калибра и свыше 70 миллионов долларов на программы по подготовке и оснащению стран Балтии в целях укрепления способности национальных военных или национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", - говорится в сообщении.

Кроме того, Пентагон усилит взаимодействие с вооруженными силами стран Балтии в рамках ежегодных военных учений BALTOPS и Saber Strike.

К учениям в этом году присоединятся "более 5 тыс. американских военнослужащих", сообщили в Белом доме.

Как отмечается, Белый дом усилит "политику сдерживания" в регионе путем периодического отправки солдат в государства Балтии и поиска новых решений в области противовоздушной обороны.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что США останутся верным союзником стран Балтии и пообещал помогать в сдерживании России.