Цукерберг надасть свідчення перед Конгресом США 11 квітня

Середа, 04 квітня 2018, 15:40

Засновник і генеральний директор найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг виступить зі свідченнями щодо витоку даних і скандалу з Cambridge Analytica перед комітетом з енергетики та торгівлі Палати представників Конгресу США.

Як йдется у повідомленні на сайті комітету, засідання комітету відбудеться 11 квітня о 10:00 за місцевим часом.

У комітеті сподіваються, що слухання допоможуть пролити світло на важливі питання конфіденційності даних і допомогти американцям зрозуміти, що відбувається з їхньою персональною інформацією в інтернеті.

Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах.

Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.

Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними.

Читайте детальніше: "Українки", російські гроші та Facebook: як британська фірма підтасовувала вибори по всьому світу".