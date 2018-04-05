Знайти
АКТУАЛЬНО

Британія знайшла місце виготовлення "Новічка" - ЗМІ

США запровадять санкції проти російських олігархів – ЗМІ

Кількість депутатів у парламенті Франції скоротять на третину

Україна закрила 100 справ в ЄСПЛ за минулий рік, в 2016-му було всього 4

МЗС Британії видалило твіт про російське походження "Новічка"

Україна може замінити висланих з РФ дипломатів – МЗС

Слідчі зацікавились росіянином, який прилетів у Лондон з дочкою Скрипаля - ЗМІ






Британія знайшла місце виготовлення "Новічка" - ЗМІ

Четвер, 05 квітня 2018, 08:34
Версія для друку Коментарі

Британські спецслужби вважають, що змогли вирахувати місце розташування таємної російської лабораторії, де була виготовлена нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли Сергія і Юлію Скрипалів.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в спецслужбах Британії.

Як зазначається, урядовці та співробітники безпекових відомств мали змогу ідентифікувати джерело, використовуючи науковий аналіз та розвідку впродовж кількох днів після спроби вбивства Сергія та Юлії Скрипалів.

Британія знала про існування об'єкта, де було зроблено "Новічок" ще перед нападом 4 березня.

"Ми знали багато чого до моменту першого засідання надзвичайного комітету, що переважно все вказує на Росію" – заявило джерело в уряді.

Спецслужби при цьому не впевнені на 100% щодо джерела походження отрути, однак наполягають, що мають високий ступінь впевненості щодо місця її виготовлення. Вони також вважають, що росіяни проводили випробування з метою дізнатися, чи можна використовувати "Новічок" для вбивства.

Нагадаємо, виконавчий директор оборонної науково-технічної лабораторії в Портон-Дауні сказав Sky News, що науковцями лабораторії не було доведено російське походження "Новічка".

За його словами, встановлення походження речовини потребує "інших матеріалів", деякі з яких ґрунтуються на основі розвідувальних даних, доступ до яких має уряд. Він наголосив, що робота лабораторії не полягала у встановленні того, де була виготовлена речовина.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
09:17
Cambridge Analytica могла отримати дані 87 млн користувачів Facebook
08:54
В США допитали російських олігархів у справі про втручання у вибори – ЗМІ
08:34
Британія знайшла місце виготовлення "Новічка" - ЗМІ
08:10
Єльченко: Агресія Росії в Україні перетворилася на всесвітню гібридну війну
08:01
США запровадять санкції проти російських олігархів – ЗМІ
19:42
Генсек НАТО: ми не намагаємось ізолювати Росію
19:21
РФ вимагає провести засідання Радбезу ООН у справі Скрипаля
19:10
Кількість депутатів у парламенті Франції скоротять на третину
18:46
Грибаускайте розповіла Трампу про українських військових-героїв
18:35
У громадян Молдови найбільшу довіру серед іноземних лідерів викликає Путін
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Маркіян Лубківський, дипломат

11% ветеранів: як повоєнна Хорватія повернула військових до мирного життя

Хоч вже минуло понад 20 років від завершення війни, в Хорватії досі встановлюють точну кількість загиблих і зниклих безвісти. Очевидно, така ж важка праця очікує Україну та фахівців новостворюваного міністерства у справах ветеранів...

Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Державна мова для меншин: як Латвія реформувала освіту та допомогла Києву в суперечці з Угорщиною

Латвія посилює присутність державної мови у школах. Новий закон про освіту вже призвів до протестів росіян Латвії. Латвійський досвід важливий і для нас. По-перше, він дає нам аргументи у суперечці із Угорщиною, а по-друге, практичний досвід впровадження цих змін буде корисний Україні...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  