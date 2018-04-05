Британія знайшла місце виготовлення "Новічка" - ЗМІ

Четвер, 05 квітня 2018, 08:34

Британські спецслужби вважають, що змогли вирахувати місце розташування таємної російської лабораторії, де була виготовлена нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли Сергія і Юлію Скрипалів.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в спецслужбах Британії.

Як зазначається, урядовці та співробітники безпекових відомств мали змогу ідентифікувати джерело, використовуючи науковий аналіз та розвідку впродовж кількох днів після спроби вбивства Сергія та Юлії Скрипалів.

Британія знала про існування об'єкта, де було зроблено "Новічок" ще перед нападом 4 березня.

"Ми знали багато чого до моменту першого засідання надзвичайного комітету, що переважно все вказує на Росію" – заявило джерело в уряді.

Спецслужби при цьому не впевнені на 100% щодо джерела походження отрути, однак наполягають, що мають високий ступінь впевненості щодо місця її виготовлення. Вони також вважають, що росіяни проводили випробування з метою дізнатися, чи можна використовувати "Новічок" для вбивства.

Нагадаємо, виконавчий директор оборонної науково-технічної лабораторії в Портон-Дауні сказав Sky News, що науковцями лабораторії не було доведено російське походження "Новічка".

За його словами, встановлення походження речовини потребує "інших матеріалів", деякі з яких ґрунтуються на основі розвідувальних даних, доступ до яких має уряд. Він наголосив, що робота лабораторії не полягала у встановленні того, де була виготовлена речовина.