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Британия нашла место изготовления "Новичка" - СМИ

Четверг, 05 апреля 2018, 08:34
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Британские спецслужбы считают, что смогли вычислить место расположения секретной российской лаборатории, где была изготовлена нервно-паралитическое вещество "Новичок", которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

Об этом сообщает The Times  со ссылкой на источники в спецслужбах Британии.

Как отмечается, чиновники и сотрудники безопасности ведомств имели возможность идентифицировать источник, используя научный анализ и разведку в течение нескольких дней после попытки убийства Сергея и Юлии Скрипалей.

Британия знала о существовании объекта, где был сделан "Новичок" еще перед нападением 4 марта.

"Мы знали многое до момента первого заседания чрезвычайного комитета, что преимущественно все указывает на Россию" – заявил источник в правительстве.

Спецслужбы при этом не уверены на 100% относительно источника происхождения яда, однако настаивают, что имеют высокую степень уверенности относительно места ее изготовления. Они также считают, что русские проводили испытания с целью узнать, можно ли использовать "Новичок" для убийства.

Напомним, исполнительный директор оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне сказал Sky News, что учеными лаборатории не было доказано российское происхождение "Новичка".

По его словам, установление происхождения вещества требует "других материалов", некоторые из которых основываются на основе разведывательных данных, доступ к которым имеет правительство. Он подчеркнул, что работа лаборатории не заключалась в установлении того, где было изготовлено вещество.

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