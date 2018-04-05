Знайти
АКТУАЛЬНО

Британія знайшла місце виготовлення "Новічка" – ЗМІ

США запровадять санкції проти російських олігархів – ЗМІ

Кількість депутатів у парламенті Франції скоротять на третину

Україна закрила 100 справ в ЄСПЛ за минулий рік, в 2016-му було всього 4

МЗС Британії видалило твіт про російське походження "Новічка"

Україна може замінити висланих з РФ дипломатів – МЗС

Слідчі зацікавились росіянином, який прилетів у Лондон з дочкою Скрипаля - ЗМІ






Трамп погодився лишити війська у Сирії на "трохи довше"

Четвер, 05 квітня 2018, 09:43
Версія для друку Коментарі

Президент США Дональд Трамп погодився, що американські війська у Сирії мають лишатися трохи довше, щоб перемогти терористичне угруповання "Ісламська держава", однак хоче відносно швидкого їх виведення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника адміністрації Трампа.

На засіданні Ради з нацбезпеки Трамп не встановив конкретний час виведення військ.

Співрозмовник агентства пояснив, що Трамп не збирається негайно відкликати війська з Сирії і хоче завершити боротьбу проти терористів ІДІЛ.

При цьому він закликав інші країни допомогти забезпечити стабільність у регіоні.

Як повідомляє The Associated Press з посиланням на три джерела, Трамп дав зрозуміти, що хотів би виведення американських військ з Сирії протягом шести місяців.

У Сирії перебувають 2 тисячі американських військових.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би вивести війська з Сирії.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
11:04
ОЗХЗ не підтримала пропозицію РФ про спільне розслідування справи Скрипаля
10:53
У Чехії соціал-демократи і партія прем’єра домовилися щодо програми уряду
10:42
В Австрії запропонували заборонити носіння хіджабів дівчатам до 10 років
10:38
Німеччина передала підрозділ ППО під командування Нідерландів
10:31
Парламент Косова розслідує арешт і депортацію шести турецьких громадян
10:17
НАТО уважно стежитиме за російськими навчаннями поблизу Латвії – генсек
10:00
Brexit: Іспанія розраховує домовитися з Британією щодо Гібралтару до жовтня
09:46
ЄС запускає проект по боротьбі з підробками товарів в Південно-Східній Азії
09:43
Трамп погодився лишити війська у Сирії на "трохи довше"
09:17
Cambridge Analytica могла отримати дані 87 млн користувачів Facebook
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Маркіян Лубківський, дипломат

11% ветеранів: як повоєнна Хорватія повернула військових до мирного життя

Хоч вже минуло понад 20 років від завершення війни, в Хорватії досі встановлюють точну кількість загиблих і зниклих безвісти. Очевидно, така ж важка праця очікує Україну та фахівців новостворюваного міністерства у справах ветеранів...

Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Державна мова для меншин: як Латвія реформувала освіту та допомогла Києву в суперечці з Угорщиною

Латвія посилює присутність державної мови у школах. Новий закон про освіту вже призвів до протестів росіян Латвії. Латвійський досвід важливий і для нас. По-перше, він дає нам аргументи у суперечці із Угорщиною, а по-друге, практичний досвід впровадження цих змін буде корисний Україні...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  