Трамп погодився лишити війська у Сирії на "трохи довше"

Четвер, 05 квітня 2018, 09:43

Президент США Дональд Трамп погодився, що американські війська у Сирії мають лишатися трохи довше, щоб перемогти терористичне угруповання "Ісламська держава", однак хоче відносно швидкого їх виведення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника адміністрації Трампа.

На засіданні Ради з нацбезпеки Трамп не встановив конкретний час виведення військ.

Співрозмовник агентства пояснив, що Трамп не збирається негайно відкликати війська з Сирії і хоче завершити боротьбу проти терористів ІДІЛ.

При цьому він закликав інші країни допомогти забезпечити стабільність у регіоні.

Як повідомляє The Associated Press з посиланням на три джерела, Трамп дав зрозуміти, що хотів би виведення американських військ з Сирії протягом шести місяців.

У Сирії перебувають 2 тисячі американських військових.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би вивести війська з Сирії.