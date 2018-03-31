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Трамп наказав заморозити 200 млн для відновлення Сирії - ЗМІ

Субота, 31 березня 2018, 16:17
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Американські ЗМІ стверджують, що президент США Дональд Трамп наказав заморозити 200 мільйонів доларів у фондах для допомоги у відновленні Сирії.

Про це повідомляють The Wall Street Journal та The Hill.

За даними The Wall Street Journal, Трамп заморозив кошти, прочитавши в новинах, що США погодилися надати додаткові 200 млн доларів на потреби з відновлення та стабілізації ситуації в Сирії.

Повідомляється, що про додаткове фінансування для Сирії у лютому заявляв держсекретар США Рекс Тіллерсон. Свою заяву він зробив у Кувейті під час зустрічі міністрів коаліції по боротьбі з "Ісламською державою" в Іраку і Сирії.

Речник Держдепартаменту США визнав, що постійно відбувається переоцінка фінансування, однак не підтвердив замороження фінансів на стабілізацію Сирії.

"Відповідно до прохання президента щодо перегляду всієї міжнародної допомоги, ми будемо постійно переоцінювати відповідні рівні допомоги і те, як вони можуть бути використані. Ми це робимо на постійній основі", - сказав речник виданню The Hill.

Повідомляється, що нещодавно Трамп заявив про те, що США скоро вийдуть із Сирії. "Дуже скоро, дуже скоро ми вийдемо", - сказав він. "Ми збираємося повернутися в нашу країну, якій ми належимо, де ми хочемо бути."

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