Тисячі словаків вимагали відставки глави поліції через вбивство журналіста

П'ятниця, 06 квітня 2018, 08:50

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Десятки тисяч словаків знову вийшли на протести через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої.

Про це повідомляє Reuters.

У протестах взяли участь від 45 до 50 тисяч осіб, які вимагали більш відчутних змін у країні і відставки голови поліції Тібора Гаспара.

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Минулого місяця під тиском протестувальників подав у відставку колишній прем’єр Роберт Фіцо. Уряд очолив його заступник Петер Пеллегріні. Також в уряді відбулися перестановки.

"Новий уряд не зробив нічого, щоб переконати мене, що він буде не такий як старий" - сказав один з протестувальників.

Учасники протестів стверджують, що розслідування вбивства журналіста йде неналежним чином.

Президент Словаччини Андрей Кіска підтримав вимоги протестувальників і знову наголосив, що Гаспар повинен піти у відставку.

Гаспар був призначений у 2012 році екс-главою МВС Робертом Каліняком, який подав у відставку минулого місяця. Каліняк був героєм журналістських розслідувань Куцяка, хоча і заперечував свою вину.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".