Тысячи словаков требовали отставки главы полиции за убийство журналиста

Пятница, 06 апреля 2018, 08:50

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Десятки тысяч словаков вновь вышли на протесты из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты.

Об этом сообщает Reuters.

В протестах приняли участие от 45 до 50 тысяч человек, которые требовали более ощутимых изменений в стране и отставки главы полиции Тибора Гаспара.

В прошлом месяце под давлением протестующих подал в отставку бывший премьер Роберт Фицо. Правительство возглавил его заместитель Петер Пеллегрини. Также в правительстве произошли перестановки.

"Новое правительство не сделало ничего, чтобы убедить меня, что он будет не такое же как старое" - сказал один из протестующих.

Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет ненадлежащим образом.

Президент Словакии Андрей Киска поддержал требования протестующих и вновь подчеркнул, что Гаспар должен уйти в отставку.

Гаспар был назначен в 2012 году экс-главой МВД Робертом Калиняком, который подал в отставку в прошлом месяце. Калиняк был героем журналистских расследований Куцяка, хотя и отрицал свою вину.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможной причастности к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".