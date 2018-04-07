Пучдемон розглядав можливість втечі в РФ перед арештом у Німеччині – ЗМІ

Субота, 07 квітня 2018, 11:57

Екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон розглядав можливість втечі до Росії, однак зробив помилку і в результаті був арештований у Німеччині.

Про це повідомляє El Mundo з посиланням на джерела.

22 березня Карлес Пучдемон прибув до Фінляндії, де в нього був запланований захід, який політик не хотів скасовувати. Однак судя Верховного суду Іспанії Пабло Льярена не сидів склавши руки і видав новий європейський ордер на арешт Пучдемона. Фінляндія підтримала отримання євроордеру і вже готова була арештувати політика.

У цей час, за інформацією двох джерел, у екс-лідера Каталонії було два варіанти: втекти до Росії (Санкт-Петербург розташований у 4-5 годинах їзди) або попрямувати до Стокгольма, що він зрештою і обрав.

Однак при цьому політик обрав несподіваний шлях. Зазвичай до шведської столиці з Фінляндії можна дістатися автомобілем, потягом чи поромом. Найкоротший варіант – поромом, однак це несло в собі ризик паспортного контролю.

У п'ятницю, 23 березня, коли був виданий євроордер на його арешт, Пучдемон сів до автомобіля і попрямував до Лапландії – північного регіону, що межує зі Швецією.

З Лапландії він в'їхав на територію Швеції. Загалом він разом з супутником подолав понад 1700 км за півтора дні і в субботу 24 березня вже був у Стокгольмі.

Звідтри політик планував через територію Данії і Німеччини повернутися до Бельгії, до своєї резиденції у Ватерлоо.

Помилка Пучдемона полягала у тому, що його автомобіль протягом кількох місяців використовувався політиком під час його поїздок, тому був добре впізнаваний. Саме тому німецькі правоохоронці з легкістю впізнали номерні знаки і затримали його.

Нагадаємо, 5 квітня територіальний суд Шлезвіг-Гольштейну вирішив звільнити Пучдемона під заставу у розмірі 75 тисяч євро. Пучдемон вніс заставу та надав німецькій владі адресу, за якою він буде проживати в Німеччині в очікуванні рішення про екстрадицію до Іспанії.

Крім того, суд виключив можливість видачі Пучдемона Іспанії за звинувачення у заколоті. Суд вважає, що екстрадиція може відбутись тільки за звинуваченні у розтраті державних коштів.