Зростає рівень підтримки чеських опозиційних партій - опитування

Неділя, 08 квітня 2018, 16:39

Якщо парламенські вибори у Чехії проходили б зараз, то партія-переможець попередніх виборів ANO зберігла свій рівень підтримки, проте опозиційні партії отримали би більшу підтримку.

Як повідомляє Idnes, про це свідчить результати опитування, проведеного Kantar TNS для Чеського телебачення.

Jak by dopadly volby, kdyby se konaly letos v březnu? Přinášíme exkluzivní data z průzkumu Trendy Česka, který pro ČT připravila agentura Kantar TNS. pic.twitter.com/7kcrX1T6T8 — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) 8 квітня 2018 р.

Зокрема, рівень підтримки ANO наразі становить 29,5%. Це майже не відрізняється від рівня, зафіксованого на виборах 2017 року, де за ANO проголосувало 29,6% виборців. Втім, пізніше рівень їх підтримки навіть досягав 35%.

Натомість кращі результати могли б отримати опозиційні ODS (14% проти 11,3%) та соціл-демократи (8,5% протии 7,26%). Також зріс рівень підтримки Партії піратів – із 10,8% до 13,5%.

Натомість упав рівень підтримки праворадикальної партії SPD – наразі про її підтримку заявило лише 7,5% респондентов, тоді як на виборах вони отримали 10,64%. Також знизилася підтримка чеських комуністів – якщо минулого року за них проголосувало 7,76% виборців, то зараз готові зробити так лише 6,5%.

Нагадаємо, що попри виграш виборів партія ANO наразі не може сформувати уряд. Про можливу коаліцію із ними заявили лише комуністи, поставивши умовою входження у коаліцію й соціал-демократів.

Однак самі соціал-демократи після тижневих переговорів так і не погодилися на входження у коаліцію.