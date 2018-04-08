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Чехия: растет уровень поддержки оппозиционных партий

Воскресенье, 08 апреля 2018, 16:39
Версия для печати Комментарии

Если парламентские выборы в Чехии проходили бы сейчас, то партия-победитель предыдущих выборов ANO сохранила свой уровень поддержки, однако оппозиционные партии получили бы большую поддержку.

как сообщает Idnes, об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного Kantar TNS для Чешского телевидения.

В частности, уровень поддержки ANO сейчас составляет 29,5%. Это почти не отличается от уровня, зафиксированного на выборах 2017 года, где за ANO проголосовало 29,6% избирателей. Впрочем, позже уровень их поддержки даже достигал 35%.

Зато лучшие результаты могли бы получить оппозиционные ODS (14% против 11,3%) и социл-демократы (8,5% протии 7,26%). Также вырос уровень поддержки Партии пиратов - с 10,8% до 13,5%.

Зато упал уровень поддержки праворадикальной партии SPD - пока о ее поддержке заявил лишь 7,5% респондентов, тогда как на выборах они получили 10,64%. Также снизилась поддержка чешских коммунистов - если в прошлом году за них проголосовало 7,76% избирателей, то сейчас готовы сделать так только 6,5%.

Напомним, что несмотря на выигрыш выборов партия ANO пока не может сформировать правительство. О возможной коалиции с ними заявили только коммунисты, поставив условием вхождения в коалицию и социал-демократов.

Однако сами социал-демократы после недельных переговоров так и не согласились на вхождение в коалицию.

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