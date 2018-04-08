Чехия: растет уровень поддержки оппозиционных партий

Воскресенье, 08 апреля 2018, 16:39

Если парламентские выборы в Чехии проходили бы сейчас, то партия-победитель предыдущих выборов ANO сохранила свой уровень поддержки, однако оппозиционные партии получили бы большую поддержку.

как сообщает Idnes, об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного Kantar TNS для Чешского телевидения.

Jak by dopadly volby, kdyby se konaly letos v březnu? Přinášíme exkluzivní data z průzkumu Trendy Česka, který pro ČT připravila agentura Kantar TNS. pic.twitter.com/7kcrX1T6T8 — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) 8 квітня 2018 р.

В частности, уровень поддержки ANO сейчас составляет 29,5%. Это почти не отличается от уровня, зафиксированного на выборах 2017 года, где за ANO проголосовало 29,6% избирателей. Впрочем, позже уровень их поддержки даже достигал 35%.

Зато лучшие результаты могли бы получить оппозиционные ODS (14% против 11,3%) и социл-демократы (8,5% протии 7,26%). Также вырос уровень поддержки Партии пиратов - с 10,8% до 13,5%.

Зато упал уровень поддержки праворадикальной партии SPD - пока о ее поддержке заявил лишь 7,5% респондентов, тогда как на выборах они получили 10,64%. Также снизилась поддержка чешских коммунистов - если в прошлом году за них проголосовало 7,76% избирателей, то сейчас готовы сделать так только 6,5%.

Напомним, что несмотря на выигрыш выборов партия ANO пока не может сформировать правительство. О возможной коалиции с ними заявили только коммунисты, поставив условием вхождения в коалицию и социал-демократов.

Однако сами социал-демократы после недельных переговоров так и не согласились на вхождение в коалицию.