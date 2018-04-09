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Німецька поліція попередила теракт на берлінському півмарафоні

Понеділок, 09 квітня 2018, 10:46
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Німецька поліція затримала шістьох осіб перед берлінським півмарафоном, маючи свідчення того, що вони готуються скоїти напад на його учасників і глядачів.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Берлінська поліція підтвердила арешт шести осіб, зазначивши, що перед спортивною подією були "окремі докази того, що шість затриманих у віці від 18 до 21 року були залучені до підготовки злочину, пов'язаного з цією подією", - сказали в поліції.

Генеральний прокурор Берліна і Державна канцелярія з кримінальних розслідувань "на основі цих свідчень і ще не повністю з'ясованих обставин нападу в Мюнстері" ухвалила рішення для обшук квартир і двох автомобілів в Шарлоттенбургу-Вільмерсдорфі і Нойкельні.

Видання Die Welt повідомило, що головний підозрюваний був близьким знайомим тунісця Аніса Амрі, який скоїв теракт на берлінському різдвяному ярмарку в грудні 2016 року.

За даними правоохоронців, він планував убивати учасників напівмарафону та глядачів ножами. В квартирі одного з його ймовірних спільників були знайдені сліди вибухової речовини.

Нагадаємо, в суботу в центрі міста Мюнстер за заході Німеччини водій мікроавтобуса свідомо скоїв наїзд на людей. Чоловік, який в’їхав у натовп на мікроавтобусі, вбивши 3 і поранивши близько 20 людей, після цього застрелився у автомобілі.

Початкові повідомлення не виключали, що сталася терористична атака. Згодом низка німецьких ЗМІ з посиланням на джерела в поліції, повідомила, що слідство вважає, що інцидент не був терористичною атакою. Підозрюваний був німець, який до скоєння злочину виявляв схильність до самогубства.

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