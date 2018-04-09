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Немецкая полиция предупредила теракт на берлинском полумарафоне

Понедельник, 09 апреля 2018, 10:46
Версия для печати Комментарии

Немецкая полиция задержала шесть человек перед берлинским полумарафоном, имея свидетельство того, что они готовятся совершить нападение на участников и зрителей.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Берлинская полиция подтвердила арест шести человек, отметив, что перед спортивным событием были "отдельные доказательства того, что шесть задержанных в возрасте от 18 до 21 лет были привлечены к подготовке преступления, связанного с этим событием", - сказали в полиции.

Генеральный прокурор Берлина и Государственная канцелярия по уголовным расследованиям "на основе этих показаний и не полностью выясненных обстоятельств нападения в Мюнстере" приняли решение для обыска квартир и двух автомобилей в Шарлоттенбурге-Вильмерсдорфе и Нойкельне.

Издание Die Welt сообщило, что главный подозреваемый был близким знакомым тунисца Аниса Амри, который совершил теракт на берлинской рождественской ярмарке в декабре 2016 года.

По данным правоохранителей, он планировал убивать участников полумарафона и зрителей ножами. В квартире одного из его вероятных сообщников были найдены следы взрывчатого вещества.

Напомним, в субботу в центре города Мюнстер за западе Германии водитель микроавтобуса сознательно совершил наезд на людей. Мужчина, въехавший в толпу на микроавтобусе, убив 3 и ранив около 20 человек, застрелился в своем автомобиле.

Первоначальные сообщения не исключали, что произошла террористическая атака. Впоследствии ряд немецких СМИ, ссылаясь на источники в полиции, сообщила, что следствие считает, что инцидент не был террористической атакой. Подозреваемый - немец, ранее проявлявший  склонность к самоубийству.

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