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Мей вимагає покарання за "варварську" хіматаку в Сирії

Понеділок, 09 квітня 2018, 17:46
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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що режим президента Сирії Башара Асада, а також Росія, яка його підтримує, повинні бути притягнуті до відповідальності у разі доведення їхньої причетності до хімічної атаки у сирійській Гуті цими вихідними.

Про це пише The Guardian.

Під час візиту до Данії Тереза Мей засудила "варварські" напади на безневинних цивільних, у тому числі на дітей.

"Якщо з’ясується, що вони, режим і його союзники, включно з Росією, є причетними, вони повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявила Тереза Мей.

Глава британського уряду водночас відмовилась відповідати на запитання, чи готова Велика Британія приєднатися до воєнних дій проти режиму Асада. "Те, що ми зараз негайно робимо із нашими союзниками – це оцінка подій, що трапилися", - пояснила вона.

"Очевидно, якщо це напад із застосуванням хімічної зброї такого роду, про який свідчать початкові повідомлення, це ще один приклад жорстокості режиму Асада і нахабного способу, яким він ігнорував інтереси свого народу", - додала Мей.

У ніч на неділю з'явилися повідомлення про хімічну атаку на Східну Гуту у Сирії, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули десятки людей, за деякими даними – до 150 осіб.

9 квітня в Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН на якому, як очікується, будуть засуджені дії режиму Асада.

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Президенти Трамп та Макрон обмінялися інформацією, яка підтверджує використання хімічної зброї в Сирії.

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