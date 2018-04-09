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Мэй требует наказания за "варварскую" химатаку в Сирии

Понедельник, 09 апреля 2018, 17:46
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что режим президента Сирии Башара Асада, а также Россия, которая его поддерживает, должны быть привлечены к ответственности в случае доказательства их причастности к химической атаке в сирийской Гуте  в эти выходные.

Об этом пишет The Guardian.

Во время визита в Данию Тереза ​​Мэй осудила "варварские" нападения на невинных гражданских, в том числе на детей.

"Если выяснится, что они, режим и его союзники, включая Россию, причастны, они должны быть привлечены к ответственности", - заявила Тереза ​​Мэй.

Глава британского правительства одновременно отказалась отвечать на вопрос, готова ли Великобритания присоединиться к военным действиям против режима Асада. "То, что мы сейчас немедленно делаем с нашими союзниками - это оценка случившихся событий", - пояснила она.

"Очевидно, если это нападение с применением химического оружия такого рода, о котором свидетельствуют первоначальные сообщения, это еще один пример жестокости режима Асада и наглого способа, которым он игнорировал интересы своего народа", - добавила Мэй.

В ночь на воскресенье появились сообщения о химической атаке на Восточную Гуту в Сирии, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли десятки людей, по некоторым данным - до 150 человек.

9 апреля в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН на котором, как ожидается, будут осуждены действия режима Асада.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Президенты Трамп и Макрон обменялись информацией, подтверждающей использование химического оружия в Сирии.

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