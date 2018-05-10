В МЗС закликали всі компанії, що втратили майно в Криму, боротися за компенсацію

В МЗС закликають усі українські компанії, що втратили майно після анексії Криму Росією, боротися в суді за компенсацію.

Про це у своїй сторінці у Facebook написала заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, коментуючи рішення Третейського суду у Гаазі.

Вона назвала рішення суду лише першою перемогою і зазначила, що у процесі перебуває ціла низка справ українських компаній, у тому числі Нафтогазу, Ощадбанку, Укрнафти і Приватбанку.

"Нам відомо, що коло компаній, які готують аналогічні позови, стає все більшим. Заохочую усі компанії, які втратили майно в Криму активно боротися за компенсацію втрат" - написала Зеркаль.

"Протиправна окупація має свою ціну. Тягар агресії буде ставати для Росії все більшим", - наголосила вона.

Нагадаємо, згідно з рішенням суду у Гаазі, Російська Федерація має відшкодувати низці українських компаній збитки у зв'язку з анексією Криму.