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В Латвии суд арестовал активиста, защищавшего русские школы

Четверг, 10 мая 2018, 13:02

Рижский суд решил арестовать пророссийского активиста Владимира Линдермана.

Об этом сообщает портал Delfi.

Адвокат Линдермана Елена Квятковская отметила, что решение суда странное и будет обжаловано. Она обратила внимание на то, что юридические аргументы слабоваты, чтобы обосновать необходимость поместить человека под арест на время следствия.

Владимира Линдермана задержали во вторник в Риге. По словам правозащитницы Оксаны Челышевой, люди в черной форме и масках подъехали к остановке, повалили Линдермана на землю и волоком потащили в микроавтобус. Внутри сидели еще несколько человек в масках. На автобусе не было идентификационных знаков полиции. Челышева также сообщила, что по адресу, где проживает Линдерман, провели обыск.

Позже Полиция безопасности Латвии распространила пресс-релиз, сообщив, что 8 мая ее сотрудники задержали Линдермана в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса по признакам преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность по разделу 10 Уголовного закона "Преступления против государства", а также других уголовных преступлений.

Линдерман был задержан в связи с речью, произнесенной 31 марта на организованном Русским союзом Латвии и Штабом защиты русских школ. В своей речи Линдерман выступил против ликвидации образования на русском языке.

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Латвия
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