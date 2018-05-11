ЄС прийняв рішення про санкції проти російських організаторів виборів у Криму - Порошенко

Комітет постійних представників Євросоюзу (Coreper) розширив список персональних санкцій проти громадян Росії, які були організаторами незаконних виборів президента РФ в анексованому Криму.

Про це написав президент України Петро Порошенко у Twitter.

"Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС. Відповідно до рішення, до списку індивідуальних санкцій потрапили особи, які брали безпосередню участь у організації і проведенні незаконних виборів президента РФ у Криму. Дякую нашим партнерам з ЄС", - заявив Порошенко.

Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС. Відповідно до рішення, у список індивідуальних санкцій потрапили особи, які брали безпосередню участь у організації і проведенні незаконних виборів президента РФ у Криму. Дякую нашим партнерам з ЄС — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 травня 2018 р.

Coreper схвалив рішення про санкції у вівторок, 8 травня. Одне з питань засідання стосувалося імплементації рішення Ради ЄС про санкції, друге – внесення змін до рішення про санкції.

"Обмежувальні заходи відносно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, нові списки, рішення та імплементація регламенту", - йшлося у порядку денному засідання.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір заморозити активи п’ятьох відповідальних за проведення виборів президента Росії в анексованому Криму. Санкції затвердять міністри ЄС у середині травня.