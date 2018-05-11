ЕС принял решение о санкциях против российских организаторов выборов в Крыму – Порошенко

Комитет постоянных представителей Евросоюза (Coreper) расширил список персональных санкций против граждан России, которые были организаторами незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС. Согласно решению, в список индивидуальных санкций попали лица, принимавшие непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму. Спасибо нашим партнерам по ЕС", - заявил Порошенко.

Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС. Відповідно до рішення, у список індивідуальних санкцій потрапили особи, які брали безпосередню участь у організації і проведенні незаконних виборів президента РФ у Криму. Дякую нашим партнерам з ЄС — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 травня 2018 р.

Coreper принял решение о санкциях во вторник, 8 мая. Один из вопросов заседания касался имплементации решения Совета ЕС о санкциях, второй – внесения изменений в решение о санкциях.

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, новые списки, решения и имплементация регламента", - говорилось в повестке дня заседания.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен заморозить активы пяти ответственных за проведение выборов президента России в аннексированном Крыму. Санкции утвердят министры ЕС в середине мая.