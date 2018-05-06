КНДР заперечила вплив США на рішення про денуклеаризацію

У Північній Кореї заявили, що їх рішення щодо денуклеаризації не приймалося під впливом США і міжнародного тиску.

Про це йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства Північної Кореї.

"Останнім часом США вводять людей в оману, заявляючи, що рішення КНДР про повну денуклеаризацію Корейського півострова, яке було прийнято на історичному міжкорейському саміті, було результатом так званих санкцій і тиску (з боку США)", — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що додатковий тиск з боку Сполучених Штатів розцінюється північнокорейською владою як "навмисна провокація" в момент, коли ситуація на Корейському півострові рухається до миру.

Президент Південної Кореї та лідер КНДР 27 квітня на першому міжкорейському саміті протягом більше десяти років зобов'язалися припинити бойові дії між двома країнами та працювати над "повною денуклеаризацією" Корейського півострова.

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