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Трамп та Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сингапурі

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Трамп та Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сингапурі

Четвер, 10 травня 2018, 17:47

Президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сингапурі.

Про це повідомив американський президент у Twitter.

"Дуже очікувана зустріч з Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі 12 червня. Ми обидва постараємося зробити це дуже особливим моментом для миру у світі!", - написав Трамп.

Сьогодні Північна Корея відпустила трьох американських в’язнів і передала їх держсекретарю США Майку Помпео. Білий дім назвав звільнення американців "жестом доброї волі".

Як відомо, раніше у США розглядали Швейцарію як найбільш підходяще місце для проведення саміту.

Нагадаємо, лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

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США КНДР
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