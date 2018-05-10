Трамп та Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сингапурі

Президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сингапурі.

Про це повідомив американський президент у Twitter.

"Дуже очікувана зустріч з Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі 12 червня. Ми обидва постараємося зробити це дуже особливим моментом для миру у світі!", - написав Трамп.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2018 р.

Сьогодні Північна Корея відпустила трьох американських в’язнів і передала їх держсекретарю США Майку Помпео. Білий дім назвав звільнення американців "жестом доброї волі".

Як відомо, раніше у США розглядали Швейцарію як найбільш підходяще місце для проведення саміту.

Нагадаємо, лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.