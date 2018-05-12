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США хотят стать "близкими партнерами" с КНДР и предлагают экономическую помощь

Суббота, 12 мая 2018, 13:35

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Северную Корею в мае обсудил с лидером страны Ким Чен Ыном возможные гарантии, которые Вашингтон может предоставить Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружия.

Об этом передает Associated Press.

"Если Северная Корея сделает смелые шаги в сторону скорейшей денуклеаризации, Соединенные Штаты готовы работать с Северной Кореей, чтобы помочь ее народу достичь такого же процветания, которого достигли южнокорейские друзья", - сказал он.

В частности, США могут оказать стране экономическую помощь, заявил Майк Помпео. Он назвал "хорошими" переговоры в Пхеньяне. При этом Помпео сказал, что нужно "надежное подтверждение" отказа Северной Кореи от ядерного оружия.

"Мы говорили о том, что Америка часто в истории имела противников, которые сейчас уже близкие партнеры, и мы надеемся, что мы можем добиться того же по отношению к Северной Корее", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Глава Госдепа также отметил, что освобождение Пхеньяном трех граждан США корейского происхождения (они вернулись на родину вместе с Помпео) создало условия для успешной встречи президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре.

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США КНДР
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