Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Під парламентом Грузії відбулися протести і сутички після обшуків у нічних клубах

Чех, затриманий в Києві через продаж "прослушки", наполягає: діяв у співпраці з НАТО

У Чорногорії вбили громадянку України, яка керувала великим бізнесом

Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски






До латвійського кордону підійшли російські військові кораблі

Субота, 12 травня 2018, 15:22

Поблизу кордонів Латвії знову помічені кораблі збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє BNS з посиланням на Національні збройні сили.

"В ексклюзивній економічній зоні Латвії за 12 морських миль від територіальних вод країни перебували російські кораблі класу "СБ-121" і "Каштан", а за шість з половиною морських миль від територіальних вод - десантний корабель класу Ropucha", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 11 травня у латвійській ексклюзивній економічній зоні на відстані восьми морських миль від територіальних вод держави ідентифіковані буксир класу "Горинь", буксир "Анатолій Птіцин" і фрегат "Неспокійний 620" класу "Сучасний" ВМФ Росії.

Росія планувала ракетні стрільби в ексклюзивній економічній зоні Латвії з 4 по 6 квітня, але вони так і не відбулися. Москва вчинила так вже вдруге: заявила про навчання, попросила закрити повітряний простір, але не провела навчань.

17 квітня Міністерство зовнішніх справ Литви вручило посольству Росії ноту протесту у зв'язку з порушенням державного кордону російським прикордонним судном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Росія
powered by lun.ua
Читайте також
Литва хоче більше зенітних ракет НАТО, побоюючись конфлікту з РФ
Латвія вимагає в РФ пояснень щодо ракетних стрільб
Естонія: Москва намагається витиснути кораблі НАТО з Балтики
Естонія висилає військового аташе Росії