До латвійського кордону підійшли російські військові кораблі

Поблизу кордонів Латвії знову помічені кораблі збройних сил Російської Федерації. Про це повідомляє BNS з посиланням на Національні збройні сили. "В ексклюзивній економічній зоні Латвії за 12 морських миль від територіальних вод країни перебували російські кораблі класу "СБ-121" і "Каштан", а за шість з половиною морських миль від територіальних вод - десантний корабель класу Ropucha", - йдеться у повідомленні.

LV ekskl. ekonom. zonā 12 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 11.05. identificēja Krievijas BS velkoni "SB-121", "KASHTAN" klases atbalsta kuģi "SS-750", 6,5 j.j. no teritoriālās jūras identificēja Krievijas BS "ROPUCHA" klases desantkuģi. — NBS (@Latvijas_armija) 12 травня 2018 р.

Крім того, 11 травня у латвійській ексклюзивній економічній зоні на відстані восьми морських миль від територіальних вод держави ідентифіковані буксир класу "Горинь", буксир "Анатолій Птіцин" і фрегат "Неспокійний 620" класу "Сучасний" ВМФ Росії.

Росія планувала ракетні стрільби в ексклюзивній економічній зоні Латвії з 4 по 6 квітня, але вони так і не відбулися. Москва вчинила так вже вдруге: заявила про навчання, попросила закрити повітряний простір, але не провела навчань.

17 квітня Міністерство зовнішніх справ Литви вручило посольству Росії ноту протесту у зв'язку з порушенням державного кордону російським прикордонним судном.