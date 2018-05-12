К латвийской границе подошли российские военные корабли

Вблизи границ Латвии снова замечены корабли вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на Национальные вооруженные силы.

"В эксклюзивной экономической зоне Латвии в 12 морских милях от территориальных вод страны находились российские корабли класса "СБ-121" и "Каштан", а в шести с половиной морских милях от территориальных вод - десантный корабль класса Ropucha", - говорится в сообщении.

LV ekskl. ekonom. zonā 12 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 11.05. identificēja Krievijas BS velkoni "SB-121", "KASHTAN" klases atbalsta kuģi "SS-750", 6,5 j.j. no teritoriālās jūras identificēja Krievijas BS "ROPUCHA" klases desantkuģi. — NBS (@Latvijas_armija) 12 травня 2018 р.

Кроме того, в пятницу в латвийской исключительной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных вод государства идентифицированы буксир класса "Горынь", буксир "Анатолий Птицын" и фрегат "Беспокойный 620" класса "Современный" ВМФ России.

Россия планировала ракетные стрельбы в исключительной экономической зоне Латвии с 4 по 6 апреля, но они так и не состоялись. Москва поступила так уже второй раз: заявила об учениях, попросила закрыть воздушное пространство, но не провела учений.

17 апреля Министерство иностранных дел Литвы вручило посольству России ноту протеста в связи с нарушением государственной границы российским пограничным судном.