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К латвийской границе подошли российские военные корабли

Суббота, 12 мая 2018, 15:22

Вблизи границ Латвии снова замечены корабли вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на Национальные вооруженные силы.

"В эксклюзивной экономической зоне Латвии в 12 морских милях от территориальных вод страны находились российские корабли класса "СБ-121" и "Каштан", а в шести с половиной морских милях от территориальных вод - десантный корабль класса Ropucha", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу в латвийской исключительной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных вод государства идентифицированы буксир класса "Горынь", буксир "Анатолий Птицын" и фрегат "Беспокойный 620" класса "Современный" ВМФ России.

Россия планировала ракетные стрельбы в исключительной экономической зоне Латвии с 4 по 6 апреля, но они так и не состоялись. Москва поступила так уже второй раз: заявила об учениях, попросила закрыть воздушное пространство, но не провела учений.

17 апреля Министерство иностранных дел Литвы вручило посольству России ноту протеста в связи с нарушением государственной границы российским пограничным судном.

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Латвия Россия
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