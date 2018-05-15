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МЗС України відкликало консула в Гамбурзі на час службового розслідування

Вівторок, 15 травня 2018, 12:04

Міністерство закордонних справ України відкликало українського консула в Гамбурзі Василя Марущинця на час перевірки через нібито антисемітські висловлювання в соціальних мережах.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми його вже відкликали для дисциплінарного провадження. Повинні з'ясувати кожну деталь... Завтра він буде в Києві, будемо розбиратися. Але якщо всі факти підтвердяться, тому що те, що ми бачили - це не обов'язково все, то, звичайно, в МЗС шансів у таких людей немає", - сказав Клімкін.

Міністр додав, що Марущинець сам пояснить, що саме він хотів сказати своїми публікаціями.

"У нас вільна країна, ніхто не буде перевіряти приватні Фейсбук-сторінки, але у всіх повинна бути відповідальність", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, МЗС України відкрило дисциплінарне провадження проти консула в Гамбурзі Василя Марущинця через повідомлення про те, що він  нібито розміщував на своїй сторінці у Facebook публікації антисемітського характеру.

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